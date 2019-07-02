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Проекты ПсковГУ получили поддержку Росмолодежи

Три проекта Псковского государственного университета получили гранты от Росмолодежи. От ПсковГУ в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов вошли школа студенческого актива «Мы за здоровье», образовательный интенсив «Психолог-и-7Я» и межрегиональный фестиваль студенческого творчества «Университет звезд». Общая сумма грантов более 1,6 млн. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Говоря о Школе студактива «Мы за здоровье», кураторы проекты уверены, что цикл таких мероприятий повысит культуру здорового образа жизни среди молодежи и ответственное отношение к своему здоровью. География участников Школы обширна – планируется участие молодых людей из Псковского региона, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска и других городов России.

Образовательный интенсив «Психолог-и-7Я» пройдет в ноябре 2019 года и будет носить просветительский характер.

«Студенты стремятся реализовывать себя в творчестве, в этом им необходимо помочь», - уверены кураторы фестиваля студтворчества «Университет звезд». Проект направлен на выявление и поддержку именно талантливой, активной молодежи.

Напомним, Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в 2019 году проводился Федеральным агентством по делам молодежи. В этом году на участие в Конкурсе было подано 2553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд. рублей. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 609 проектов от 255 образовательных организаций. Этот конкурс входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов открытой платформы «Россия - страна возможностей».