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Завод «Титан-Полимер» совместно с ПсковГУ планирует создать научно-образовательный центр

ПсковГУ планирует создать на базе предприятия «Псковский завод «Титан-Полимер» научно-образовательный центр. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 18 июля на диалоге с лидерами региона на межрегиональном форуме «Без Границ» сообщил технический директор «Псковского завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

«Сейчас разрабатываются целые программы в отношении нашей промышленности. И в отношении нашего предприятия имеются подходящие программы. И, совместно с ПсковГУ, на базе нашего предприятия планируется создать научно-образовательный центр, где будет материальная база, которую возможно использовать. Мы открыты во всех смыслах», - отметил Валерий Середа.

Кроме того, технический директор добавил, что работа в этом направлении уже идет. Помимо этого, Валерий Середа, отвечая на вопрос студентов и выпускников, не исключил, что после постройки завода молодые специалисты смогут жить в специально отведенных для этого зданиях от завода.

Со слов Валерия Середы, предприятие планирует активно сотрудничать с молодежью региона, знакомить молодых людей с производством на предприятии. Соискатели могут обращаться по адресу: Псков, площадь Ленина, 17.