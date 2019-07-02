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Врио ректора ПсковГУ перечислила основные качества соискателя, значимые для работодателя

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина перечислила основные качества соискателя, на которые сейчас обращает внимание работодатель. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, врио ректора поделилась мнением по теме 18 июля на диалоге с лидерами региона на межрегиональном форуме «Без Границ» в Себежском районе.

«Первое, на что обращают внимание работодатели, когда к ним приходит соискатель, - это знания претендента. Второе - опыт. Кроме того, важны ответственность и мотивация потенциального сотрудника. В этом вопросе также важна и репутация учебного учреждения, выпустившего соискателя. Помимо этого, существует еще одно качество - умение работать в коллективе», - отметила Наталья Ильина.

Также врио ректора добавила, что учебные учреждения, чтобы упростить студентам поиск работы, участвуют во множестве специальных программ, по которым можно целенаправленно выпускать специалистов для какой-либо компании.

Напомним, форум «Без Границ» проходит с 16 по 21 июля. Организаторами форума выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Псковским государственным университетом, при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».