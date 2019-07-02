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В ПсковГУ состоялась рабочая встреча по подготовке необходимых кадров для региона

ПсковГУ провел рабочую встречу по реализации на территории Псковской области научно-образовательных и исследовательских проектов и инициатив в области совершенствования механизмов подготовки кадров для экономики региона. Также с руководителями предприятий Псковской области обсуждались перспективы развития промышленного комплекса региона, рассказали Псковской Ленте Новостей в опорном вузе.

Директор Союза «Автопром Северо-Запад» Майя Свиридова отметила, что развитие образовательных, научно-исследовательских и инновационных возможностей региона возможно в рамках трансграничного сотрудничества с получением субсидии на реализацию специальной программы. По ее словам, одна из задач сотрудничества - выявление слабых сигналов рынка и поиск новых трендов в производстве. Такими являются проекты по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры на Северо-Западе России.

Обсуждался проект по созданию первого в регионе детского инжинирингового центра совместно с «Автопром Северо-Запад». Саму концепцию проекта инжинирингового центра для детей представил начальник управления коммуникаций в сфере общего образования ПсковГУ Дмитрий Лобарев. По его словам, для реализации подобного образовательного процесса необходимы три основных участник - предприятие, университет и школа. «Актуальность подобного проекта обусловлена быстрыми темпами развития промышленности, необходимостью подготовки инженерных кадров высокого уровня, развитием цифровых технологий и стартап-движений», - подчеркнул Дмитрий Лобарев.

Концепция проекта будет содержать все элементы большой системы бизнеса, а также будет подключен сам бизнес.

«Такие компании как «КамАЗ» и «Ниссан» уже готовы включиться в проект», - заверила Майя Свиридова.

По мнению авторов проекта, подобный центр позволит углубленно изучать инженерные дисциплины через дополнительное или основное образование, а также поможет развитию детских кружков, связанных с производством. В реализацию проекта уже включилась Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. Первая стадия реализации проекта начнется в августе 2019 года, когда состоится конкурсный отбор школьников в 10-ый физико-математический класс и отбор студентов, а также запланирована защита проекта «Детский инжиниринговый центр» на Августовском педагогическом собрании.

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Напомним, что соглашение о создании в регионе первого инжинирингового центра для детей было подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, директором Союза «Автопром Северо-Запад» Майей Свиридовой и врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной в июне в рамках Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что его работа будет способствовать ранней профориентации и развитию научно-технического творчества ребят региона, популяризации рабочих и инженерных профессий, а также формированию у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы.