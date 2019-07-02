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Конкурс для поступающих на направление «Теология» в этом году составил два человека на место

23 июля в Псковском государственном университете прошли вступительные испытания для абитуриентов направления «Теология».

В этом году конкурс для поступающих составил два человека на место - всего документы на поступление подали 21 человек.

Экзамены принимали митрополит Псковский и Порховский Тихон, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, заведующая кафедрой Теологии ПсковГУ Марина Манойлова и преподаватели университета.

Обращаясь к абитуриентам, владыка Тихон рассказал о новой образовательной программе подготовки по направлению «Теология» с формированием дополнительных компетенций «Музейное дело» и «Охрана объектов культурного и природного наследия», которая начинает реализовываться с 2019/2020 учебного года.

Владыка актуализировал, что профессии, связанные с охраной и изучением памятников, с организацией музейного и экскурсионного дела становятся сегодня все более востребованными. Особенно это касается Псковской области — самой богатой в нашей стране по количеству древних памятников церковной архитектуры, где с каждым годом растет количество туристов и паломников. Митрополит добавил, что студенты, обучающиеся по данному направлению, получат как базовое богословское образование, так и образование в области истории государства, истории искусств, музеологии и охраны объектов культурного наследия.

Владыка Тихон рассказал абитуриентам, что за четыре года обучения на бакалавриате они освоят такие дисциплины, как православное вероучение, историю Церкви, церковную архитектуру, церковное искусство, античную философию, мировую и русскую художественную культуру, риторику, музейное дело, организацию туристической и паломнической деятельности и многие другие.

При содействии Псковской митрополии к преподаванию будут привлекаться не только специалисты из Пскова, но и преподаватели из МГУ им. Ломоносова, Сретенской и Московской духовных семинарий, а также других ведущих вузов нашей страны.

Ректор ПсковГУ Наталья Анатольевна Ильина напутствовала абитуриентов добрыми пожеланиями успешно пройти все испытания и поступить на новейшее востребованное направление.

В ходе испытаний абитуриенты проявили свои знания в области православного вероучения. Кроме того, каждый рассказал о мотиве выбора направления теологии и о своем видении перспектив профессиональной деятельности.