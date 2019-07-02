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Вице-губернатор потребовал от подрядчика ускорить темпы благоустройства кампуса ПсковГУ

Заместитель губернатора Василий Осипов провел рабочее совещание по контролю за строительством кампуса ПсковГУ и благоустройством прилегающей территории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участниками заседания стали председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, а также представители подрядных организаций.

Василий Осипов обратил внимание подрядчиков на низкий темп работ по благоустройству территории и поставил задачу увеличить количество техники и рабочих на объекте, для того, чтобы выполнить все работы в срок.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина в свою очередь добавила, что необходимо воспользоваться хорошими погодными условиями и обустроить территорию внутреннего двора кампуса, а также дорожку и спуск к реке.

«Контроль за работой подрядчиков на объекте по-прежнему остается ежедневным, и он будет осуществляться в таком режиме до полной сдачи объекта», - подчеркнул вице-губернатор.

Отметим, ранее заместитель губернатора Василий Осипов и председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов выезжали на объект и осматривали территорию строящегося кампуса Псковского госуниверситета. Тогда подрядчики заявляли, что работы по благоустройству прилегающей к студенческому городку территории планируется выполнить до конца лета. Также на очереди кровельные и отделочные работы, монтаж окон со стороны внутреннего двора. Кроме того, генеральный подрядчик обязан подготовить здание к зиме, запустить отопительную систему.

Напомним, что распоряжением правительства РФ создание кампуса ПсковГУ включено в программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. На реконструкцию здания в федеральном бюджете предусмотрено около 450 млн рублей. Заказчиком проекта выступает Псковский государственный университет. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты. Строительство объекта находится на личном контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и в министерстве науки и высшего образования РФ.