В ПсковГУ вновь откроется «Школа общественно-политического лидера»

Успешное прохождение обучения позволит молодым людям, заинтересованным в дальнейшей общественно-политической карьере, пробовать себя в новом качестве – в качестве лидера на политической арене. Познакомиться на практике с особенностями избирательного процесса каждый выпускник школы сможет во время участия в региональных выборах Псковской области в качестве общественного наблюдателя.Разовые еженедельные встречи по четвергам по 2,5-3 часа, начиная с 8 августа по 29 августа.В результате прохождения программы слушатели получают удостоверение о повышении квалификации и сертификат. Для получения документов необходимо подтверждение участия в обучающей программе и по ее завершении участие в региональных выборах.Записаться на программу можно до 5 августа, количество мест на программу ограничено.Организаторами проекта выступают центр социологии и региональной политики ПсковГУ, Общественная палата Псковской области, Избирательная комиссия Псковской области, АНО «Центр правового просвещения и медиации» и Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России.