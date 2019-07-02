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Пресс-служба ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса

Пресс-служба Псковского государственного университета стала лауреатом VI Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза-2019» в номинации «Молодая наука». Сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Из 300 вузов, которые приняли участие в конкурсе, 15 университетов стали лауреатами в этой номинации. ПсковГУ вошел в шорт-лист наряду с СПбГЭУ, Московским политехом и другими известными вузами России.



Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза» проводится издательством «Аккредитация в образовании» с 2013 года с целью повышения уровня информационной открытости системы образования.