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Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников встретился с временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе встречи руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников выступил с инициативой проведения Дня открытых дверей в стенах регионального ведомства для студентов Псковского государственного университета. Натальей Ильиной данная инициатива была поддержана.

Один из вопросов встречи касался и прохождения практики студентами. Служба судебных приставов постоянно развивается. И, безусловно, есть заинтересованность в том, чтобы в отделы судебных приставов на практику, а потом и на работу приходили студенты и выпускники, имеющие высшее профессиональное образование.

В целом, все принятые решения планируется включить в отдельное соглашение с дополнительным комплексом мер, направленных на трудоустройство студентов псковского вуза и на формирование кадрового резерва регионального ведомства ФССП.

Напоминаем, чтобы поступить на должность судебного пристава-исполнителя, требуется наличие высшего образования по специальностям: