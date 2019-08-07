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Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября

Прием заявок на участие в «Походе первокурсника-2019» стартует 1 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, в этом году молодежный слет, направленный на знакомство студентов между собой, пройдет в Псковской области уже в 13-й раз.

Прием заявок будет проходить с 1 до 16 сентября.

От каждого факультета одного учебного учреждения может быть выставлено не более двух команд. В состав каждой должно входить 10 – 12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса, не младше 18 лет.

Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, две из которых попадают в основной состав участников слета, а остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество команд не достигнет максимума.

Максимальное количество команд в основном составе - 25 команд.

При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.

Организаторами «Похода первокурсника» выступают Псковский городской молодежный центр и Псковский государственный университет.