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Самую короткую сессию ПсковГУ смогу сдать все желающие на празднике 1 сентября в Финском парке

В воскресенье, 1 сентября, главный университет Псковской области впервые устраивает масштабное мероприятие не только для первокурсников и студентов старших курсов, но и для всех желающих. Интерактивные площадки для молодежи, взрослых и детей (творческая, историческая, спортивная, развлекательная), фотозона, ди-джей будут развлекать гостей праздника с 11 утра до 6 часов вечера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Все участники праздника получат импровизированные зачетные книжки с наименованием интерактивных площадок. Тех, кто пройдет все площадки и получит отметки в зачетку, наградят сувенирами и подарками.

На главной сцене праздника будут петь и танцевать сами студенты, выступят творческие коллективы выпускников университета, состоится розыгрыш призов. С приветственным словом к студентам обратится врио ректора Наталья Ильина, представители региональной власти.

На закрытие праздника приглашен псковский Cover band «Образцовый квартал». Мероприятие завершится вечеринкой «Краски Холи».

На площадке Дня знаний будет работать фуд-корд от партнеров: кондитерской «Panaponchik», кофейни «Бодрый день» и других.

Место проведения - центр Пскова, Финский парк (у Троицкого моста).

Время проведения - с 11.00 до 18.00.

Подробности о работе каждой из площадок читайте в соцсетях ПсковГУ под хэштегом #ДеньЗнанийПсковГУ.