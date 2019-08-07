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Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования

Псковский завод «Титан-Полимер» и Псковский государственный университет проведут 28 августа в областном центре круглый стол на тему «Кооперация науки, производства и образования в сфере химических технологий». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, встреча пройдет в информационном центре ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» (Псков, ул. Ленина, 17, 3 этаж).

В заседании круглого стола, помимо представителей завода и ПсковГУ, примут участие эксперты ОЭЗ «Моглино», Пcковской инженерно-лингвистической гимназии и комитета по образованию администрации Псковской области.

Итогом встречи станет совместная резолюция об утверждении «дорожной карты» сотрудничества в сфере развития химических технологий между ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ, а также другими образовательными организациями региона. Кроме того, планируется проработать концепцию функционирования совместной образовательной площадки на базе инфоцентра «Титан-Полимер».

В рамках выступлений эксперты обсудят перспективы создания производства полимеров в ОЭЗ «Моглино», поговорят о развитии кооперации науки, производства и образования в сфере химических технологий и промкооперации в регионе.

Также будут затронуты темы повышения уровня образовательных программ по химии, исполнения природоохранного законодательства в сфере химических технологий и организации научных мероприятий

«Мы пригласили ученых и преподавателей к диалогу, потому что нам важно их видение и экспертное мнение, в каких направлениях двигаться и как выстроить оптимальный совместный формат популяризации химии как науки будущего (говорить просто и интересно о сложном), а также об интеграции молодежи (и не только) в образовательный процесс, который также претерпевает изменения, и развитии производства в регионе», - пояснили в Псковском заводе «Титан-Полимер».