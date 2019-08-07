←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая стратегия ПсковГУ
Студенческий стройотряд
Теология набор абитуриентов
ПсковГУ приглашает абитуриентов
Социально-значимые проекты
Цифровой прорыв
Строительство кампуса
ещё Универ / Жизнь Универа 07.08.2019 13:110 Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей 24.08.2019 18:420 ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ» 23.08.2019 16:247 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования 22.08.2019 17:050 Самую короткую сессию ПсковГУ смогу сдать все желающие на празднике 1 сентября в Финском парке 13.08.2019 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября 07.08.2019 13:110 Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей
Универ / Жизнь Универа

ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ»

24.08.2019 18:42|ПсковКомментариев: 0

Успешные региональные практики по разработке и внедрению инновационных технологий, методик, учебно-методического обеспечения по формированию здорового образа жизни будут представлены на открытом всероссийском форуме «За ЗОЖ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, среди представленных проектов - уникальный опыт шести образовательных учреждений Псковской области, в том числе четырех псковских и двух великолукских.

Так, свой уникальный опыт по организации социального-активного пространства обучающихся показала средняя общеобразовательная школа №9 им. А. С. Пушкина. В этом году школа стала победителем открытого конкурса «Эффективные школьные модели профилактики девиантного поведения обучающихся» на предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов в рамках государственного программы РФ «Развитие образования».

Проект предполагает создание школьной воркаут-площадки и направлен на социализацию подростков с отклонениями в поведении, поддержку неформального взаимодействия школьников со сверстниками и взрослыми, формирование навыков здорового образа жизни.

Кроме того, в воскресенье, 25 августа, в полдень, педагоги школы №9 проведут для участников и гостей форума флешмоб «Школа возможностей - школа успеха».

На форуме «За ЗОЖ» также представлена программа средней общеобразовательной школы №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина «Школа здорового быта». Проект направлен на формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью, развитие устойчивой мотивации к ЗОЖ, навыков безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в экстремальных ситуациях. Работа с молодежью проводится с помощью исследовательских уроков, лабораторных и практических занятий, тренингов, деловых игр.

Еще один псковский проект - «Школа-центр - территория здоровья», который реализуется на базе Центра специального образования №1 при поддержке Псков ГУ и Псковского технического лицея. Благодаря проекту в центре создана модель адаптивного здоровьесберегающего образовательного пространства, что позволило улучшить показатели динамики здоровья обучающихся.

В свою очередь проект «ПсковГУ - территория здоровья» нацелен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Его задачи - развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья, проведение кампаний, направленных на пропаганду здорового образа жизни, внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья. С этой целью в университете создан медико-реабилитационный центр, в котором есть врачебный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, залы массажа и ЛФК. Финансируется центр за счет средств органов местного самоуправления.

Добавим, что Великие луки представлены программой Средней общеобразовательной школы №1 «Школа здоровья» и спортивно-оздоровительным проектом «Футбол - вид спорта, в который играет весь мир», который реализуется на базе Средней общеобразовательной школы №13.

Напомним, открытый всероссийский форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и при поддержке министерства просвещения РФ.

Теги: #ПсковГУ #ЗОЖ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
24.08.2019, 18:420 ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ» 24.08.2019, 15:202 Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон 23.08.2019, 17:450 ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды 23.08.2019, 16:247 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования
22.08.2019, 17:050 Самую короткую сессию ПсковГУ смогу сдать все желающие на празднике 1 сентября в Финском парке 20.08.2019, 15:360 ПсковГУ объявляет набор на программу «Корпоративный юрист» 19.08.2019, 13:264 ПсковГУ приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление» 16.08.2019, 16:431 Институт РАН создаст Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России
16.08.2019, 14:350 Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана 14.08.2019, 13:390 Факультет менеджмента ПсковГУ ждет абитуриентов 14.08.2019, 12:170 Наталья Ильина о нацпроекте «Наука»: Наша задача - объединить науку с экономикой 14.08.2019, 11:100 Декан физмата ПсковГУ: Порадовал интерес к педагогическому направлению
14.08.2019, 10:443 Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ 13.08.2019, 18:304 Декан факультета менеджмента ПсковГУ: Наш факультет продолжает держать планку 13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября 12.08.2019, 20:311 В ПсковГУ впервые состоялся набор на бюджет направления «Таможенное дело»
09.08.2019, 11:320 Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ: У нас традиционно самый высокий проходной средний балл 08.08.2019, 17:352 Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ 08.08.2019, 17:091 Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ 08.08.2019, 16:121 Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ
08.08.2019, 16:051 Абитуриенты, набравшие более 230 баллов за ЕГЭ, получат подарок от ПсковГУ 08.08.2019, 15:480 Наталья Ильина: В этом году уровень абитуриентов однозначно выше, чем в 2018 07.08.2019, 13:110 Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей 07.08.2019, 12:431 Более 1918 человек из 69 регионов России приняли участие в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ
04.08.2019, 14:280 Пресс-служба ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса 04.08.2019, 11:580 В ПсковГУ вновь откроется «Школа общественно-политического лидера» 01.08.2019, 15:090 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника» 30.07.2019, 15:230 Студенческий фильм «ТВ ПсковГУ» об Идрице покажут в школах Псковской области
30.07.2019, 12:201 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Дизайн» 26.07.2019, 18:010 В Пскове презентовали сборник, ломающий стереотипное отношение к России 26.07.2019, 17:000 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство» 26.07.2019, 10:161 В Пскове презентуют книгу «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем».
25.07.2019, 18:250 Большинство абитуриентов из Пскова и области считают ПсковГУ приоритетным для поступления 25.07.2019, 15:443 Вице-губернатор потребовал от подрядчика ускорить темпы благоустройства кампуса ПсковГУ 25.07.2019, 10:220 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа» 25.07.2019, 07:571 Конкурс для поступающих на направление «Теология» в этом году составил два человека на место
21.07.2019, 11:180 В ПсковГУ состоялась рабочая встреча по подготовке необходимых кадров для региона 18.07.2019, 15:550 Врио ректора ПсковГУ перечислила основные качества соискателя, значимые для работодателя 18.07.2019, 15:058 Завод «Титан-Полимер» совместно с ПсковГУ планирует создать научно-образовательный центр 17.07.2019, 14:250 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Медицинская биохимия» 
17.07.2019, 12:540 Филологи ПсковГУ представили в Риге сборник статей о российско-латвийских связях 17.07.2019, 11:580 Проекты ПсковГУ получили поддержку Росмолодежи 15.07.2019, 10:550 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Таможенное дело» 14.07.2019, 17:100 Еще две субподрядные организации присоединятся к работам в строящемся кампусе ПсковГУ
14.07.2019, 10:430 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Реклама и связи с общественностью» 13.07.2019, 13:530 Вторую часть документального фильма «Имя Идрицы на Знамени Победы» создали в ПсковГУ 13.07.2019, 09:360 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Зарубежное регионоведение» 12.07.2019, 10:010 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Государственное и муниципальное управление»
12.07.2019, 08:403 ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов 11.07.2019, 14:300 Более 80 заявлений подали в ПсковГУ в рамках выездной приемной комиссии 11.07.2019, 12:570 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Конструирование изделий легкой промышленности» 11.07.2019, 12:121 Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками-медиками ПсковГУ
11.07.2019, 12:010 «Большая игра. Уроки геополитики»: Вышла в свет книга доцента ПсковГУ Максима Васильева 06.07.2019, 19:141 Наталья Ильина: В кампусе ПсковГУ будет зона для мероприятий и общения 06.07.2019, 13:140 Студенты ПсковГУ приняли участие в форуме «Ладога» 06.07.2019, 09:270 Студентам ПсковГУ вручили сертификаты о прохождении обучения в зарубежных вузах
05.07.2019, 16:340 Кампус ПсковГУ будет достроен к концу года - Сергей Грахов 05.07.2019, 12:221 Вице-губернатор положительно оценил темпы строительства кампуса ПсковГУ 05.07.2019, 11:172 ПсковГУ объединит волонтеров региона 04.07.2019, 15:381 Ученые ПсковГУ представили свои проекты на международной конференции в Латвии
04.07.2019, 15:201 В ПсковГУ проходит обучающий семинар от экспертов Фонда президентских грантов 04.07.2019, 14:270 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина о новых направлениях университета, псковской Ганзе и кадровых проблемах 03.07.2019, 18:160 ПсковГУ объявляет набор абитуриентов на образовательную программу подготовки Теология 03.07.2019, 14:090 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Юриспруденция»
02.07.2019, 20:211 Филологи и лингвисты ПсковГУ создают уникальный словарь русской народной речи 02.07.2019, 18:220 Студенты ПсковГУ разработали прототип веб-приложения по изучению карты мира 02.07.2019, 15:470 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление «Психология служебной деятельности» 02.07.2019, 09:280 Студенческий стройотряд ПсковГУ приступил к работе на объектах «Псковэнерго»
01.07.2019, 19:160 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Лечебное дело» 28.06.2019, 21:070 В студенческом сквере ПсковГУ началось молодежное гуляние. ВИДЕО 28.06.2019, 10:300 «Калинка-малинка» в стиле регги: ПсковГУ украсил Ганзейские дни фестивалем русской культуры 27.06.2019, 20:540 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Инноватика»
26.06.2019, 13:090 Стала известна программа псковского фестиваля «Русское слово в Ганзейские дни» 25.06.2019, 18:413 ПсковГУ: Новая стратегия - новые приоритеты 25.06.2019, 17:521 Наталья Ильина: ПсковГУ ждут трансформации в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности 25.06.2019, 17:200 Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.