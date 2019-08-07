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ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ»

Успешные региональные практики по разработке и внедрению инновационных технологий, методик, учебно-методического обеспечения по формированию здорового образа жизни будут представлены на открытом всероссийском форуме «За ЗОЖ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, среди представленных проектов - уникальный опыт шести образовательных учреждений Псковской области, в том числе четырех псковских и двух великолукских.

Так, свой уникальный опыт по организации социального-активного пространства обучающихся показала средняя общеобразовательная школа №9 им. А. С. Пушкина. В этом году школа стала победителем открытого конкурса «Эффективные школьные модели профилактики девиантного поведения обучающихся» на предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов в рамках государственного программы РФ «Развитие образования».

Проект предполагает создание школьной воркаут-площадки и направлен на социализацию подростков с отклонениями в поведении, поддержку неформального взаимодействия школьников со сверстниками и взрослыми, формирование навыков здорового образа жизни.

Кроме того, в воскресенье, 25 августа, в полдень, педагоги школы №9 проведут для участников и гостей форума флешмоб «Школа возможностей - школа успеха».

На форуме «За ЗОЖ» также представлена программа средней общеобразовательной школы №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина «Школа здорового быта». Проект направлен на формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью, развитие устойчивой мотивации к ЗОЖ, навыков безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в экстремальных ситуациях. Работа с молодежью проводится с помощью исследовательских уроков, лабораторных и практических занятий, тренингов, деловых игр.

Еще один псковский проект - «Школа-центр - территория здоровья», который реализуется на базе Центра специального образования №1 при поддержке Псков ГУ и Псковского технического лицея. Благодаря проекту в центре создана модель адаптивного здоровьесберегающего образовательного пространства, что позволило улучшить показатели динамики здоровья обучающихся.

В свою очередь проект «ПсковГУ - территория здоровья» нацелен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Его задачи - развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья, проведение кампаний, направленных на пропаганду здорового образа жизни, внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья. С этой целью в университете создан медико-реабилитационный центр, в котором есть врачебный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, залы массажа и ЛФК. Финансируется центр за счет средств органов местного самоуправления.

Добавим, что Великие луки представлены программой Средней общеобразовательной школы №1 «Школа здоровья» и спортивно-оздоровительным проектом «Футбол - вид спорта, в который играет весь мир», который реализуется на базе Средней общеобразовательной школы №13.

Напомним, открытый всероссийский форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и при поддержке министерства просвещения РФ.