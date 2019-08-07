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Строить кампус ПсковГУ будет новый подрядчик

Строить кампус ПсковГУ будет новый подрядчик. Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сообщила Псковской Ленте Новостей, что причинами расторжения контракта с предыдущим подрядчиком - петербургской фирмой «ОпрСтрой» - стало несоблюдение сроков и объемов работ, по факту подрядчик не смог выполнить контракт.

Кроме того, представители «ОпрСтрой» публично в присутствии заместителя министра науки и высшего образования Натальи Бочаровой заявили, что у организации отсутствуют оборотные средства для продолжения реконструкции общежития.

Наталья Ильина подчеркнула, что совместно с региональной властью и учредителем - министерством науки и высшего образования - планируется ускорить и в правовом поле продолжить реконструкцию кампуса.

Врио ректора пояснила, что, согласно ст. 93 п. 11 44-ФЗ, в рамках сложившейся ситуации осуществляется процедура заключения договора с единственным поставщиком услуг. «Этим поставщиком может быть строительное управление ФСИН», - заявила Наталья Ильина.

По ее словам, власти региона и учредители согласовали эту крупную сделку. «Сейчас мы выходим на линию заключения контракта», - сообщила она.

Все субподрядные организации остаются на этом объекте, и в настоящее время продолжают работать, пояснила руководитель вуза.

Напомним, средства на кампус ПсковГУ в сумме 500 млн рублей выделило Правительство РФ. На берегу реки Великой должно появиться не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры.

Площадь территории студенческого городка составит 3,3 га. Территория кампуса будет ограждена. Здесь появятся стоянки для автотранспорта и велосипедов, озеленение, освещение.

Объект предполагалось изначально сдать к Ганзейским дням 2019 года.

Кампус строится на основе гостиницы «Интурист» - самого известного долгостроя Пскова. Строительство гостиницы на 320 мест на берегу реки Великой начали в 1980-х, но после распада СССР стройка была остановлена.