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Интерактивы, розыгрыши призов и концертная программа: афиша праздника 1 сентября в Финском парке

В воскресенье, 1 сентября, Псковский государственный университет впервые устраивает масштабное мероприятие не только для первокурсников и студентов старших курсов, но и для всех желающих.

Праздник пройдет в Финском парке с 11.00 до 18.00.

Интерактив

Все участники праздника получат импровизированные зачетные книжки с наименованием интерактивных площадок. Тех, кто пройдет все площадки и получит отметки в зачетку, наградят сувенирами и подарками.

Весь день на площадке будет работать фотозона и аквагрим.

Вас ждут мастер-классы по бросанию мяча в корзину. Спортсмены университета научат всех желающих правильно передавать мяч и забрасывать трёхочковые.

Гости праздника смогут окунуться в мир виртуальной реальности от клуба «Империя VR».

Досуговый центр «Понарошкино» проведет интересную развлекательную интерактивную площадку для гостей праздника.

День знаний ПсковГУ будет сладким и бодрящим! Весь день в парке будет работать фуд-корт от кондитерской PANA PONCHIK и кофейни «Бодрый день». Вкусный пончик и чашечка горячего кофе настроит на правильный лад перед новым учебным годом!

Любители велосипедного транспорта смогут совершенно бесплатно покататься по Финскому парку на велосипедах от проекта «UNIBIKE».

На военно-исторической площадке будут представлены образцы снаряжения, вооружения и обмундирования бойца-пехотинца Красной армии, а также военная техника в миниатюре от студии стендового моделизма «Диорама»!

На площадке Профкома ПсковГУ студенты смогут заполнить анкету для вступления в профсоюз, пройти увлекательные интерактивные задания и получить много приятных бонусов.

С QuestNERV каждый сможет стать героем своего собственного квеста и испытать себя, пройдя мини-задания. Награда – скидка на более масштабное приключение!

На площадке от молодёжного центра гости смогут пройти экспресс-тест по профессиональному ориентированию и побороться за призы в викторине на знание родного Пскова.

Опытные волонтеры центра добровольчества расскажут тебе о том, кому и как ты можешь помочь, будучи студентом ПсковГУ, и помогут зарегистрироваться на сайте «Добровольцы России».

Сотрудники центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ расскажут, куда устроиться на работу, если ты студент, и где пройти практику с последующим трудоустройством. Вас ждет встреча с партнерами-работодателями: Торговой компанией «Мега холод», ведущей транспортной компанией «Байкал сервис», турфирмой «Континент», Псковским Хлебокомбинатом и ВТБ 24.

Гости праздника смогут узнать актуальные предложения по программам дополнительного образования ПсковГУ, студенты смогут записаться в любой танцевальный, музыкальный или театральный коллектив ПсковГУ, а также поучаствовать в интерактиве от компании «TELE 2».

Ребята из студенческого педотряда «Снежный кот» проведут интересные прикладные мастер-классы для детей и лекторий о том, как быть крутыми вожатыми.

Иностранные студенты ПсковГУ расскажут, как пишется твое имя на тамальском, дари, хинди и пушту! Гости смогут примерить национальные костюмы народов мира.

Концертная программа

Гостей праздника ждет увлекательная концертная программа. На главной сцене будут петь и танцевать сами студенты, выступят творческие коллективы выпускников университета. С приветственным словом к студентам обратится врио ректора Наталья Ильина и представители региональной власти.

Состоится розыгрыш мерча от Профкома студентов, а также вас ждут призы от партнеров мероприятия: Фитнес клуба «XPRESS», Школы танцев «Dance Family» и Кофейни «Бодрый день».

На закрытие праздника приглашен псковский Cover band «Образцовый квартал». Мероприятие завершится вечеринкой «Краски Холи».