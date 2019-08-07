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Первый звонок нового учебного года прозвучал на празднике в Пскове

Большой праздник, посвященный началу нового учебного года, 1 сентября, в День знаний, прошел в Пскове. На площадке в Финском парке собрались студенты Псковского государственного университета, учащиеся образовательных учреждений, жители и гости города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Честь дать первый звонок нового учебного года выпала четверым псковичам: ученице 1-ого класса Инженерно-лингвистическойгимназии Ксении Деминой, ученику «кикоинского класса» школы № 1 Никите Серову, а также студентам первого курса ПсковГУ Елисею Езану и Диане Басмановой. В этот же момент в воздух устремились сотни воздушных шаров. Символичный звонок также смогли дать и все участники праздника, собравшиеся у главной сцены.

Особое внимание на празднике было приковано к первокурсникам ПсковГУ, к которым с приветственным словом обратилась врио ректора Наталья Ильина. «Хочется пожелать, чтобы жизненный период, который будет связан с вузом, у вас ассоциировался с открытиями. Пусть девиз: „Не бойся меняться сам, не бойся менять мир вокруг себя“, обязательно будет ресурсом и инструментом развития нашего университета, Псковской области и нашей страны», — отметила Наталья Ильина. В ходе праздника первокурсникам, которые получили по итогам Единого государственного экзамена самые высокие баллы, были вручены зачетные книжки.

Мероприятие на набережной реки Псковы продлится до 18.00. На площадке в парке развернуты более 15 интерактивных тематических площадок, посвященных, например, добровольчеству, здоровому образу жизни, патриотической работе и вопросам трудоустройства молодежи.

Завершится праздник дискотекой, на которой выступит псковская группа «Образцовый квартал». Организатором мероприятия выступает Псковский государственный университет.

Напомним, что в новый учебный год в Псковской области в школы пойдут более 66 тысяч ребят, в средние специальные учебные заведения — 8,2 тысячи, в ВУЗы — 6,5 тысяч. В этом году в регионе около 7,9 тысяч первоклассников.

Фото Дарьи Хватковой