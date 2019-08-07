Универ / Жизнь Универа

В колледж ПсковГУ поступило на 20% абитуриентов больше, чем в прошлом году

В этом году в колледже ПсковГУ будет учиться на сто абитуриентов больше, чем в прошлом году. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор колледжа Вячеслав Однобоков.

«В этом году у нас ажиотаж: мы набрали на бюджет 200 человек, а на внебюджет - около 300. Это более чем на 100 человек больше, чем в прошлом году, - подчеркнул он. - Наибольший спрос в этом году наблюдался на специальности "программирование в компьютерных системах" (вместо одной группы мы набрали три), "туризм" (вместо одной - две: бюджетники и платники). Кроме того, в этом году резко возрос прием по специальности "архитектура"».

Основная масса учащихся колледжа - это молодежь из Пскова (50%) и Псковской области (около 40%). Несколько студентов колледжа приехали из Ленинградской, Новгородской областей, из Киргизии, Туркмении и Прибалтики.

Вячеслав Однобоков также отметил большой спрос на учащихся колледжа ПсковГУ со стороны работодателей. «К нам приходит много писем с просьбой направить на практику студентов третьего и четвертого курсов. После прохождения практики на предприятиях многие наши студенты остаются там работать, - рассказал директор колледжа. - В последнее время активизировался работодатель из сферы "строительство и ремонт автодорог". У нас уже почти всех забрали (трудоустроили - ред.)».

По словам Вячеслава Однобокова, в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» колледж совместно с одним из псковских газовых предприятий разрабатывает площадку по стандартам WorldSkills.

«Кроме того, в наших планах запустить дуальное образование. То есть часть занятий у студентов будет проходить в колледже, а часть - на предприятиях», - рассказал директор колледжа ПсковГУ. В этом году такой вид обучение планируется открыть по специальности «дошкольное образование».