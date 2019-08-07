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Наталья Ильина: Все сотрудники ПсковГУ будут работать по эффективному контракту

В основе новой программы Псковского государственного университета лежит клиентоориентированность и включение университета в федеральную повестку. В связи с этим меняется структура университета и управленческая команда вуза. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Она также рассказала, что в вузе меняется кадровый состав. По словам врио ректора, в новых условиях необходимо придти к тому, чтобы 60% всего персонала составляли преподаватели, а 40% - управленцы. «Сейчас у нас очень много административного и вспомогательного персонала, необходимо изменить эту ситуацию», - заявила Наталья Ильина.

Она обратила внимание на то, что теперь все сотрудники ПсковГУ будут работать по эффективному контракту. Это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы должностные обязанности работника, показатели и критерии оценки выполнения этих обязанностей, увязанные с условиями оплаты труда в зависимости от качества оказанных услуг, а также меры социальной поддержки работника.

«У работников будет выбор, они смогут стать новаторами, исследователями или вести социальный проект. Ты не просто пришел и отвел часы, ты еще и несешь какую-то адресную миссию», - рассказала Наталья Ильина. Она пояснила, что преподаватели будут не только вести лекции и семинары, а смогут писать гранты, публиковать научные работы или курировать социально значимый для региона проект.