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В ПсковГУ появится новый проректор по научной работе

В Псковском государственном университете появится новый проректор по научной работе. Им станет доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Тарас Антал. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Фото из социальных сетей Тараса Антала.

С 1 января 2000 по 2010 год Тарас Антал работал научным сотрудником МГУ имени М.В. Ломоносова на кафедре биофизики Биологического факультета, с 1 января 2010 года по 1 октября 2014 года был старшим научным сотрудником, затем став ведущим.

Напомним, с 2005 года должность проректора по научной работе ПсковГУ занимал доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин.

Со слов Натальи Ильиной, Анатолий Истомин продолжит работу в университете и будет работать в новообразованном институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.