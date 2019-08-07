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Студенты ПсковГУ о проекте «Волонтеры культуры»: Самым большим открытием стало общение с монахами

Более полутора тысяч волонтеров из 65 регионов России – от Калининграда до Петропавловско-Камчатского стали участниками проекта «Волонтеры наследия» программы «Волонтеры культуры». C июля по сентябрь молодые люди приезжали в Печоры, чтобы приобщиться к богатой истории региона и помочь монахам Псково-Печерской обители в труде. Помощь волонтеров была неоценима: ребята покрасили деревья, заготовили кормовые веники для монастырских ланей, обустроили новую дорожку в монастыре, привели в порядок центральную площадь города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Я мечтала попасть в проект, как только узнала о нем, - говорит Анастасия Гейко, студентка направления «Реклама и связи с общественностью» ПсковГУ. - Хотелось быть полезной Псково-Печерскому монастырю, отдать этому месту свое время и силы, стать волонтером, помощником. А еще мне дали возможность поработать по профессии - обеспечить медийное сопровождение слёта. Получилось, что я поехала отработать на двух фронтах: физически помочь и сопроводить смену текстами и фотографиями».

Восьмая смена форума была организована именно для ребят из Псковской области - студентов ПсковГУ (в основном, направления «Теология»), Псковского филиала Российской международной академии туризма, Псковского филиала академии ФСИН, Великолукской государственной академии физической культуры и Псковского колледжа искусств.

Помимо работы при монастыре для ребят приготовили встречи с интересными людьми, спортивные состязания, просмотр фильмов с последующим обсуждением, экскурсии, посиделки у костра. Были мастер-классы по реставрации и воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия.

«В воздухе летало одно выражение: «я и не думал, что монахи такие крутые». С этим я столкнулась лично, когда девчонки и парни рассказывали о том, как сильно они не хотят уезжать из Печор только потому, что могут не увидят больше этих людей», - рассказывает Анастасия. – Я обязательно расскажу однокурсникам об этом чудесном проекте, возможно, что кто-то, увидев мои эмоции, решит поучаствовать в нём на будущий год».

Напомним, проект «Волонтеры культуры» реализуется в регионе министерством культуры при поддержке Псковской епархии и по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.