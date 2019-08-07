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В Пскове стартовал курс социальной журналистки в рамках проекта «Моя история»

В Пскове стартовал курс социальной журналистки в рамках проекта «Моя история». Проект реализует благотворительным фондом «Добрый город» при поддержке Фонда Тимченко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде «Добрый город», проект «Моя история» - это закономерное продолжение и дальнейшее развитие творческого конкурса «А, ну-ка, бабушки!» для людей старшего возраста.

«Бабушки и дедушки делились своим мастерством с молодым поколением и во время занятий на мастер-классах, и долгими зимними вечерами велись неспешные беседы: рассказывали о своей молодости, о прожитых годах, о чем-то сожалели, чему-то радовались, все соглашались с тем, что прожили именно ту жизнь, которую хотели прожить. Простые, трогательные рассказы о жизни подкупали своей искренностью, наши волонтеры старшеклассники написали ряд очерков о своих героях», - сообщили в фонде.

Автора и организатора курса «Социальная журналистика», руководителя проекта «Моя история», члена Совета фонда «Добрый город» Надежду Смагину поразило, что неподдельный интерес к происходящему в проекте исходил, в первую очередь, со стороны молодых людей: несколько месяцев они настойчиво ходили на все занятия, посещали все мастер-классы, да еще написали истории о своих встречах и переживаниях.

Так и родился замысел нового проекта «Моя история», суть которого - вдумчивое общение с людьми преклонного возраста, умение выслушать, постараться понять: чем жил человек, что было важным и ценным для него, что он может и хочет передать поколению следующему как некое послание, эстафету. Необходимость выделить эту работу в отдельный проект была столь насущной и, как оказалось, своевременной и актуальной, что Фонд Тимченко счел нужным выделить грант на реализацию данного замысла.

К участию в проекте были приглашены студенты первого курса факультета русской филологии и иностранных языков направления «журналистика» Псковского госуниверситета. Активное участие в проекте принимают фотографы.

Программа курса социальной журналистики состоит из теоретических и практических занятий, по содержанию объединяет журналистику, психологию, коммуникационный практикум. По итогам обучения будет издан сборник в виде фотооткрыток и фотоальбома с изображением красивейших мест Псковского края и фотопортретов героев очерков. В рамках проекта предусмотрено проведение творческого конкурса среди участников. Лучшие работы будут напечатаны в местных периодических изданиях и размещены на сайте фонда «Добрый город» и сайтах партнеров проекта.