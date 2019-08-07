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В ПсковГУ пройдет «Всероссийский экономический Диктант»

23.09.2019 13:51|ПсковКомментариев: 0

9 октября ПсковГУ пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический Диктант» на тему «Сильная экономика - процветающая Россия!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, цель Диктанта: определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения Российской Федерации.

Участниками диктанта станут учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся организаций среднего профессионального образования; студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие. 

Акцию проведут в Пскове по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 6, корп.2 (Псковский государственный университет), аудитория № 215 (2 эт.) - студенты и другие и в аудитории № 100  (1 эт.) – школьники и учащиеся организаций среднего профессионального образования

Распорядок работы Региональной площадки в день написания диктанта: 

  • 09:00 – начало работы площадки;

  • 09:00 – 10:00 — сбор участников и выдача бланков для написания Диктанта и инструкций по заполнению бланков;

  • 10:00 – 11:00 — написание Диктанта;

  • 11:00 – 11:30 — сбор заполненных бланков, их шифрование и выдача отрывных листов участникам.

Получить дополнительную информацию о работе Региональной площадки, а также зарегистрироваться для написания Диктанта следует до 07 октября 2019 года по телефону: 8 (8112) 79 78 13 — Ольга  Петрова, зам. декана по учебно-воспитательной работе ФЭФ           

Полная информация о проведении акции размещена на сайте ВЭО России

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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