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ПсковГУ может помочь коллегам из Нойса провести Ганзу

С 13 по 22 сентября доцент кафедры иностранных языков для нелингвистических направлений, заместитель декана по международной деятельности факультета русской филологии и иностранных языков Ирина Коренецкая приняла участие в работе Летней Академии Института Густава Штреземана в городе Бонн, Германия. Академия объединила участников из России, Германии, США, Ирландии, Венгрии, Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Словакии и других, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Общество содействия побратимским связям Нойс-Псков в лице первого председателя Вольфганга Шпангенбергера и члена общества Бернда Хольцберга заинтересовано в партнёрских связях с ПсковГУ.

«В следующем году исполняется 30 лет побратимским связям между городами, – объяснила Ирина Коренецкая. – Члены Общества содействия побратимским связям убеждены, что для поддержания связи просто необходимо взаимодействие с университетом. Тем более, что через 2 года Нойс будет принимать у себя Ганзу. А в этом у вуза уже есть хороший опыт».

Программа пребывания включала в себя изучение структуры, работы и взаимодействия институтов Европейского союза: Европарламента, Европейской Комиссии, Европейского Совета, Европейской счетной палаты в Брюсселе и других органов власти ЕС. Кроме того, участники программы встретились с консулом Германии в Люксембурге.

«В Бонне были организованы семинары и лекции с участием экспертов по вопросам экономического и культурного единства Европы, Брекзита и перспектив развития Евросоюза, - рассказала Ирина Коренецкая. - Кроме того, для участников Академии были организованы различные интерактивные мероприятия. Например, по сценарию одного из проектов участники представляли интересы стран-членов Евросоюза в "симуляционном" Европейском Парламенте, Еврокомиссии и Европейском Совете».

Напомним, в мае этого года первый председатель Общества развития партнерских связей между городами-побратимами Нойссом и Псковом Вольфганг Шпангенбергер встречался к руководством ПсковГУ, чтобы наметить перспективы сотрудничества с университетом.

Летняя академия организована при поддержке Общества содействия побратимским связям Нойс-Псков и Псковского государственного университета.