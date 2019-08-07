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Администрация области и ПсковГУ запускают проект по организации непрерывных практик студентов в органах исполнительной власти

Актуальные вопросы деятельности Псковского государственного университета губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил накануне с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель опорного вуза региона доложила губернатору об итогах приемной кампании, показатели которой существенно выросли по сравнению с прошлым годом. По ее словам, Псковский государственный университет принял на 30% больше заявлений от абитуриентов очного отделения. В результате на программы среднего профессионального образования поступили на 200 человек больше, а на программы высшего образования — на 150 первокурсников.

Также Михаил Ведерников и Наталья Ильина договорились о взаимодействии администрации Псковской области и опорного вуза по реализации проекта «Непрерывные практики студентов ПсковГУ в органах исполнительной власти Псковской области». В его рамках студенты профильных направлений с октября начнут проходить практику в органах исполнительной власти региона. «Для ребят это будет хорошей возможностью получить практические знания и необходимый опыт, иметь гарантированное рабочее место по окончании вуза. Получить рекомендации при трудоустройстве в организации и на предприятия. Для нас и органов местного самоуправления — это "скамейка запасных", кадровый резерв молодых специалистов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельно стороны проговорили ход строительства кампуса ПсковГУ. Несмотря на то, что заказчиком проекта выступает вуз, губернатор держит вопрос в зоне особого внимания. Наталья Ильина сообщила, что договор с предыдущим генподрядчиком расторгнут в одностороннем порядке из-за срыва сроков и отсутствия у компании оборотных средств для дальнейшего проведения работ.

С новой подрядной организацией — строительным управлением ФСИН России — договор подписан 6 сентября. Представители генподрядчика проводят приемку работ, которые проведены к настоящему времени, а также планирование и проверку субподрядных организаций. Она обратила внимание, что для бесперебойной организации работ и оперативного решения вопросов на объекте регулярно проводятся совещания с участием специалистов органов власти региона и подрядных организаций.

Наталья Ильина также рассказала и о работах по модернизации материально-технической базы вуза, которая ведется в том числе при поддержке ряда псковских предприятий и организаций — потенциальных работодателей для выпускников. Кроме того, за счет экономии средств учебному учреждению удалось направить дополнительно 3 млн рублей на ремонт студенческих общежитий.