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Интеллектуальную площадку по объектам ЮНЕСКО организовал ПсковГУ и партнеры в День туризма

Более 100 человек приняли участие в мероприятиях ПсковГУ, посвященных Международному дню туризма. Интеллектуальные игры, экскурсии от студентов и интерактивные площадки были организованы вузом совместно с партнерами – туроператорами и военно-историческими клубами города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«В нашем регионе туризм играет важную роль, — говорит руководитель Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова. — Наша общая цель – студентов, преподавателей, руководства, работодателей – это популяризация туризма и развитие международных связей, привлечение внимания к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению для региона».

«Студенты исторического факультета организовали две интеллектуальные площадки, где желающие могли проверить свои знания как об объектах историко-культурного наследия, внесенного в список ЮНЕСКО, так и по истории исторического факультета», — рассказала и. о. декана исторического факультета и руководитель программы профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» ПсковГУ Людмила Алиева.

Исторический факультет в этот день стал настоящей «машиной времени». Гости смогли оказаться в XIII веке и стать участниками презентации доспехов и вооружения от Бухарова Игоря Николаевича, руководителя клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден», Масленникова Олега Олеговича и Рябчинского Антона Владимировича, представителей клуба исторической реконструкции «Нормандия»; попробовать себя в искусстве изготовления шнурка на вилке от Аркадия Егорова, члена клуба исторической реконструкции «Усадьба»; переместиться сквозь века и узнать все о предметах униформы и снаряжения бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии времен Великой Отечественной войны от Антона Петрова, члена военно-исторического клуба «Третий пехотный полк», а так же познакомиться с образцами снаряжения и вооружения бойцов Советской армии периода Афганской войны от Теренина Юрия Николаевича, руководителя военно-исторического клуба «Новый рассвет».

Подарком для гостей мероприятия стали бесплатные экскурсии, которые были организованы при взаимодействии с работодателями. Экскурсоводами стали студенты исторического факультета Евгения Михайлова, Виолетта Гулина и Артем Нуштакин. Сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника организовали две интерактивные площадки - «Ганзейское путешествие» и «Путешествие из Изборска в Царьград».

Студентам-волонтерам вручили благодарности за участие в мероприятиях туристской направленности, которые состоялись в 2019 году. Также волонтеры прошли регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф.

Организаторами мероприятия выступили Центр карьеры и трудоустройства ПсковГУ, исторический факультет и Колледж ПсковГУ совместно с партнерами и работодателями: ООО «Славянский тур», туроператор «Атмосфера путешествий», Псково-Изборский музей-заповедник, клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден», клуб исторической реконструкции «Усадьба», военно-исторический клуб «Третий пехотный полк» и военно-исторический клуб «Новый рассвет». В мероприятиях лично приняли участие председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации г. Пскова Кристина Кобызь и председатель общественного совета при комитете по туризму Псковской области, учредитель и член Псковского областного союза туриндустрии, директор ООО «Славянский тур» Изабелла Коваль.