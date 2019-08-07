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Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ

В ПсковГУ начал работу трехдневный образовательный интенсив «Школа игропрактики», который проводят спикеры – представители Гильдии игропрактиков и Школы будущих президентов. Участники уникального семинара узнают, что такое геймификация, почему игра становится языком цифрового мира и разработают свои игровые продукты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«На весь мир можно посмотреть через призму игры, - утверждает Алексей Ильин, cоздатель и директор Школы будущих президентов, автор и разработчик игр. Геймификация - один из главных трендов развития российского и мирового образования. Это методика применения игровых элементов в неигровых процессах».

В интенсиве принимают участие порядка 150 человек - преподаватели, студенты, учителя школ, представители бизнеса и администрации.

«Игра – основной инструмент по погружению в профессию, - говорит врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина. - Сегодня мы начинаем вместе меняться, расширять свои компетенции. Каждый из нас - уникальный специалист, который хорошо разбирается в какой-то сфере. Сегодня мы сможем поделиться друг с другом своими навыками, попробовать себя в совершенно новом формате взаимодействия».

В актовом зале главного корпуса ПсковГУ прошла лекция президента союза специалистов игровых методов бизнес-обучения «Гильдия Игропрактиков» Алексея Яцыны.

«Мир поменялся, и в нем не выжить без различных видов коммуникации, - уверен спикер. - Чтобы овладеть ими, нам нужны особые компетенции, нужно менять образовательный процесс, делать университет открытым пространством для разных видов коммуникации».

Интенсив продлится 3-5 октября. «Школу игропрактики» проводят специалисты федерального уровня - создатель «Школы Будущих Президентов», разработчик игр Алексей Ильин, эксперт в области дизайн-мышления Ирина Манаева, консультант по стратегии Александр Кузнецов, заслуженный артист России, актер театра и кино Михаил Черняк, президент "Гильдии Игропрактиков" Алексей Яцына и разработчик более 100 игр Вадим Дмитриев.