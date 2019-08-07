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Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области

Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывные практики в органах исполнительной власти Псковской области. Практика предполагается для студентов третьего и четвертого курса и распределяется в течение всего периода обучения.

В рамках учебной недели будет выделен день, когда студенты направляются в определенные профильные отделы Комитетов Псковской области. Результаты прохождения практики станут материалами для научно-исследовательской деятельности, а сам проект – основой для будущей выпускной квалификационной работы.

Проект начнется с 1 ноября. Для прохождения практики уже передано 175 анкет. Планируется, что в каждом отделе комитета будет проходить практику 1 или 2 студента сразу.

Реализация такого проекта будет способствовать привлечению студентов в текущую деятельность органов исполнительной власти, студенты смогут трудоустроиться на ранних этапах обучения, а регион получит профессиональных специалистов.

Напомним, о взаимодействии по реализации проекта «Непрерывные практики студентов ПсковГУ в органах исполнительной власти Псковской области» в конце сентября договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина.