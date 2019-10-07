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Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии

Студент четвертого курса факультета русской филологии и иностранных языков Ефим Гордеев и студентка первого курса магистратуры Диана Дихнич прошли учебную и языковую практику в школах города-побратима Нойс при поддержке Общества содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом в лице первого председателя В. Шпангенбергера и Б. Хольцберга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Всего в Германии студенты провели один месяц - с 3 сентября по 1 октября. Ефим Гордеев и Диана Дихнич посетили три различных школы и познакомились с немецкой системой образования.

В Realschule Neuss-Holzheim студенты присутствовали на уроках немецкого языка и смогли вживую увидеть, каким образом строится процесс образования в немецких школах. В этой школе Ефим и Диана также посещали группу продленного дня и помогали детям с выполнением домашнего задания.

В школе Grundschule Kyburg молодые педагоги смогли познакомиться с системой образования в младших классах. Они посещали все занятия первого класса и помогали детям во время занятий.

В завершении программы Ефим Гордеев и Диана Дихнич посетили Quirinus Gymnasium, где они также были на уроках немецкого языка с учащимися. Но большую часть времени они выступали в роли настоящих преподавателей на занятиях с детьми, не владеющими или плохо владеющими немецким языком.

«Это была прекрасная возможность для практики не только немецкого языка, но и педагогических навыков, - рассказывает Ефим. - Мы постоянно находились в немецкоговорящей среде. Особым вызовом были занятие с немецкими школьниками, так как это было настоящей проверкой наших педагогических и языковых навыков.

Помимо этого студенты побывали в таких городах как Кёльн, Дюссельдорф, Золинген, Вупперталь. Ефим даже посетил Париж. Для наших студентов при поддержке Общества содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом были организованы экскурсии в музеи Altepost, Neanderthal Museum, Kinderbauernhof, Schloss Burg, Schloss Dyck.