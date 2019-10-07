←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Строительство кампуса
Студенты - «Волонтеры культуры»
Новые институты
Инжиниринговый центр ПсковГУ
Гордость университета
Лаборатория экомониторинга
Внедрение онлайн-курсов
ещё Жизнь Универа 07.10.2019 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 09.10.2019 12:260 Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии 07.10.2019 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 04.10.2019 12:250 В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики 03.10.2019 16:321 Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ 01.10.2019 16:540 Интеллектуальную площадку по объектам ЮНЕСКО организовал ПсковГУ и партнеры в День туризма
Универ / Жизнь Универа

Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии

09.10.2019 12:26|ПсковКомментариев: 0

Студент четвертого курса факультета русской филологии и иностранных языков Ефим Гордеев и студентка первого курса магистратуры Диана Дихнич прошли учебную и языковую практику в школах города-побратима Нойс при поддержке Общества содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом в лице первого председателя В. Шпангенбергера и Б. Хольцберга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Всего в Германии студенты провели один месяц - с 3 сентября по 1 октября. Ефим Гордеев и Диана Дихнич посетили три различных школы и познакомились с немецкой системой образования.

В Realschule Neuss-Holzheim студенты присутствовали на уроках немецкого языка и смогли вживую увидеть, каким образом строится процесс образования в немецких школах. В этой школе Ефим и Диана также посещали группу продленного дня и помогали детям с выполнением домашнего задания.

В школе Grundschule Kyburg молодые педагоги смогли познакомиться с системой образования в младших классах. Они посещали все занятия первого класса и помогали детям во время занятий.

В завершении программы Ефим Гордеев и Диана Дихнич посетили Quirinus Gymnasium, где они также были на уроках немецкого языка с учащимися. Но большую часть времени они выступали в роли настоящих преподавателей на занятиях с детьми, не владеющими или плохо владеющими немецким языком.

«Это была прекрасная возможность для практики не только немецкого языка, но и педагогических навыков, - рассказывает Ефим. - Мы постоянно находились в немецкоговорящей среде. Особым вызовом были занятие с немецкими школьниками, так как это было настоящей проверкой наших педагогических и языковых навыков.

Помимо этого студенты побывали в таких городах как Кёльн, Дюссельдорф, Золинген, Вупперталь. Ефим даже посетил Париж. Для наших студентов при поддержке Общества содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом были организованы экскурсии в музеи Altepost, Neanderthal Museum, Kinderbauernhof, Schloss Burg, Schloss Dyck.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
09.10.2019, 12:260 Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии 07.10.2019, 19:260 Член-корреспондент РАО Елена Казакова станет наставником Института образования и социальных наук ПсковГУ 07.10.2019, 17:520 ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ 07.10.2019, 17:063 Михаил Ведерников: Во время практики студентов ПсковГУ в администрации «принеси, подай» быть не должно
07.10.2019, 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 07.10.2019, 13:290 Разработки инжинирингового центра ПсковГУ отличились на конференции в Севастополе 07.10.2019, 11:010 В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников 04.10.2019, 12:250 В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики
03.10.2019, 16:321 Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ 03.10.2019, 16:040 Ученые ПсковГУ обсуждают вопросы исторической германистики на конференции в Беларуси 03.10.2019, 15:160 Институт математического моделирования и игропрактики создали на базе ПсковГУ 02.10.2019, 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации
02.10.2019, 08:410 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 01.10.2019, 21:580 Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове 01.10.2019, 21:050 Новые образовательные методики изучает преподаватель ПсковГУ на семинаре в Риге 01.10.2019, 18:461 Гете-Институт на форуме в ПсковГУ провел семинар о ругательствах в немецком языке
01.10.2019, 17:530 Более 100 учителей приняли участие в Региональном дне немецкого языка в ПсковГУ 01.10.2019, 16:540 Интеллектуальную площадку по объектам ЮНЕСКО организовал ПсковГУ и партнеры в День туризма 01.10.2019, 16:464 Врио ректора ПсковГУ об итогах приемной кампании, кадровой политике и структурных изменениях в университете 30.09.2019, 17:470 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина возглавила Псковское региональное отделение Русского географического общества
29.09.2019, 20:441 В ПсковГУ презентовали новую академическую структуру 27.09.2019, 13:500 Администрация области и ПсковГУ запускают проект по организации непрерывных практик студентов в органах исполнительной власти 27.09.2019, 10:300 ПсковГУ приглашает на программу профессиональной переподготовки «Прикладная психология» 25.09.2019, 20:511 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ
24.09.2019, 15:320 ПсковГУ может помочь коллегам из Нойса провести Ганзу 24.09.2019, 10:581 Студентка ПсковГУ приступила к разработке проекта «Пассивный дом» для компании «Россети» 23.09.2019, 15:021 ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке» 23.09.2019, 13:510 В ПсковГУ пройдет «Всероссийский экономический Диктант»
20.09.2019, 20:340 В Пскове стартовал курс социальной журналистики в рамках проекта «Моя история» 20.09.2019, 17:440 Роль вуза в развитии национальной системы квалификаций презентовала эксперт ПсковГУ на московской конференции по HR 20.09.2019, 16:230 Команда ПсковГУ на интенсиве НИУ ВШЭ: Мы будем внедрять онлайн-курсы 19.09.2019, 18:360 В ПсковГУ проходит набор на программу профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист»
16.09.2019, 16:270 Студенты ПсковГУ о проекте «Волонтеры культуры»: Самым большим открытием стало общение с монахами 13.09.2019, 16:020 Китайский с нуля: ПсковГУ приглашает на языковые курсы 13.09.2019, 15:330 ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр 13.09.2019, 10:151 Наркополицейские приняли участие в адаптационной неделе первокурсников ПсковГУ
12.09.2019, 15:430 ПсковГУ совместно с МГУ создает лабораторию глобального экомониторинга 10.09.2019, 15:151 Аспирант ПсковГУ изучил трансформацию структуры населения Псковщины и получил степень кандидата наук 10.09.2019, 14:450 Первое лабораторное занятие Кикоинского класса прошло в ПсковГУ 10.09.2019, 13:310 Команда ПсковГУ освоит современные форматы преподавания на образовательном интенсиве НИУ ВШЭ
10.09.2019, 08:590 ПсковГУ объявляет набор на программу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 05.09.2019, 12:530 Кафедра теологии ПсковГУ осуществляет набор на программы дополнительного профессионального образования 04.09.2019, 16:466 Новые институты появятся в ПсковГУ 04.09.2019, 16:313 С 6 сентября на строительство кампуса ПсковГУ выходит новый подрядчик
04.09.2019, 16:043 В ПсковГУ появится новый проректор по научной работе 04.09.2019, 15:414 Наталья Ильина: Все сотрудники ПсковГУ будут работать по эффективному контракту 04.09.2019, 15:230 В ПсковГУ абитуриенты подали на 32% больше заявлений, чем в прошлом году 04.09.2019, 14:302 Врио ректора ПсковГУ: Устроив 1 сентября в новом формате, мы показали, чем можем быть интересны
04.09.2019, 12:160 В колледж ПсковГУ поступило на 20% абитуриентов больше, чем в прошлом году 03.09.2019, 16:394 Кикоинский класс в Пскове: Для кого, зачем и почему 02.09.2019, 12:230 Прием заявок на «Поход Первокурсника- 2019» стартовал в первый день осени 01.09.2019, 16:000 Первый звонок нового учебного года прозвучал на празднике в Пскове
29.08.2019, 11:250 Интерактивы, розыгрыши призов и концертная программа: афиша праздника 1 сентября в Финском парке 28.08.2019, 21:321 Псковичи смогут задать экспертам вопросы о массовом внедрении искусственного интеллекта 27.08.2019, 18:120 Государственный академический университет гуманитарных наук запускает сетевую академическую магистратуру с ПсковГУ 27.08.2019, 17:020 На факультетах ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников
27.08.2019, 16:3514 Строить кампус ПсковГУ будет новый подрядчик 27.08.2019, 12:450 В ПсковГУ поступило на 32% больше местных одиннадцатиклассников 26.08.2019, 16:020 У учеников «кикоинского класса» проводить занятия будут преподаватели из ПсковГУ 24.08.2019, 18:420 ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ»
24.08.2019, 15:203 Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон 23.08.2019, 17:450 ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды 23.08.2019, 16:248 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования 22.08.2019, 17:050 Самую короткую сессию ПсковГУ смогу сдать все желающие на празднике 1 сентября в Финском парке
20.08.2019, 15:360 ПсковГУ объявляет набор на программу «Корпоративный юрист» 19.08.2019, 13:264 ПсковГУ приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление» 16.08.2019, 16:431 Институт РАН создаст Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России 16.08.2019, 14:350 Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана
14.08.2019, 13:390 Факультет менеджмента ПсковГУ ждет абитуриентов 14.08.2019, 12:170 Наталья Ильина о нацпроекте «Наука»: Наша задача - объединить науку с экономикой 14.08.2019, 11:100 Декан физмата ПсковГУ: Порадовал интерес к педагогическому направлению 14.08.2019, 10:443 Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ
13.08.2019, 18:304 Декан факультета менеджмента ПсковГУ: Наш факультет продолжает держать планку 13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября 12.08.2019, 20:311 В ПсковГУ впервые состоялся набор на бюджет направления «Таможенное дело» 09.08.2019, 11:320 Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ: У нас традиционно самый высокий проходной средний балл
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.