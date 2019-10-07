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ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах

В рамках официального визита делегации Псковского государственного университета в Ригу (Латвия) врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Рижского технического университета Леонид Рыбицкий подписали соглашение об академическом сотрудничестве между университетами. Организации займутся совместными исследованиями, образовательными проектами, а также будут содействовать сотрудничеству в рамках программ докторантуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Документ предполагает обмен образовательными и научно-исследовательскими материалами, публикациями и академической информацией, кадровый обмен.

Отметим, что сейчас ПсковГУ имеет более 90 соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира, включая Германию, Францию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, США, Китай и другие. Главными сферами межвузовского сотрудничества является академическая мобильность, международные образовательные программы и совместные научные и исследовательские проекты.