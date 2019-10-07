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Более 250 человек написали Всероссийский экономический диктант в ПсковГУ

ПсковГУ стал региональной площадкой Всероссийского экономического диктанта – акции, которая ежегодно объединяет людей, небезразличных к вопросам экономической грамотности, из всех уголков России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

В ПсковГУ диктант написали более 100 школьников, учащихся колледжей и более 150 студентов разных факультетов, а также преподаватели. Акция прошла на 1516 региональных площадках в 85 субъектах РФ, а также на 11 зарубежных площадках – всего более 100 тысяч человек.

«Я участвую в диктанте впервые, - рассказывает студентка 4 курса направления «Экономика, финансы и кредит» Алина Ефимова. – Всё прошло отлично - вопросы были интересные и затрагивали очень разные сферы: экономику, налоги. Были вопросы и литературного характера. Думаю, я справилась с диктантом – за 4 года нас хорошо подготовили преподаватели».

«Сильная экономика - процветающая Россия» - так звучала тема диктанта в этом году. Ознакомиться с заданиями разных лет и проверить свои знания в области экономики, а также узнать свой результат можно на сайте диктанта.