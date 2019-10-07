Универ / Жизнь Универа

«Среди наших студентов найдутся желающие учиться в Пскове»: доктор Патрисия Суппес из США о визите ПсковГУ

Директор международных программ Феррум Колледжа (штат Вирджиния, США), доктор Патрисия Суппес посетила ПсковГУ, где встретилась с студентами и руководством факультета русской филологии иностранных языков и отделом академической мобильности и межвузовского сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

На факультете доктора Суппес приняли и.о. декана Светлана Воднева и доцент кафедры европейских языков Галина Маслова.

«Я думаю, среди американских студентов найдется кто-то, кто захочет приехать в Псков. У нас очень мощные программы по психологии, экотуризму, коммуникации, - рассказала Патрисия Суппес. – Я всегда призываю студентов путешествовать – многие из наших ребят не выезжали из Вирджинии. К тому же, я знаю, что наших студентов принимали в Пскове хорошо, и мы всегда рады российским студентам в кампусе».

У Патрисии Суппес и руководства факультета русской филологии и иностранных языков нашлось много общих целей - показывать студентам мир, способствовать дружбе молодых людей из разных стран, наладить обмен преподавателями и студентами и работать над совместными исследованиями. А среди студентов уже на встрече нашлись те, кто будет участвовать в конкурсе на семестровое обучение в США.

Скоро ПсковГУ объявит конкурс на прохождение семестрового обучения в Феррум Колледже.

Феррум Колледж - частный вуз, распложенный на юго-западе штата Вирджиния. По программе побратимских связей между Псковом и Роаноком многие годы реализовывалась академическая мобильность студентов. В Феррум на целый семестр направлялись самые достойные студенты факультета русской филологии и иностранных языков, такие как Валерия Черноиванова, а студенты колледжа проходили семестровое обучение в России – например, Рейчел Свайхарт. По некоторым причинам последние два года сотрудничество приостановилось. Однако визит профессора Суппес стал стартом возобновления программы мобильности, а также открыл новые возможные сферы партнёрства.