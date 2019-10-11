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В ПсковГУ стартовал VII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники»

В ПсковГУ стартовал VII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники», который пройдет 16-18 октября в самом университете и Пушкинских Горах.

Участниками форума стали студенты Псковского государственного университета, учащиеся Псковского колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова, гости из соседних государств - студенты Латвийского университета, школьники Риги и Таллина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова поприветствовала всех участников форума и отметила, что сегодня его значение очень сложно переоценить, ведь современный мир несет в себе много противоречий и проблем, и в такой обстановке как никогда необходимо сохранять культуру и традиции русского языка.





«Русский язык, русская культура, русская литература они, абсолютно точно, вписаны в развитие мира и мировой культуры. Будьте достойны того наследия, которое нам оставили наши предшественники», - пожелала Ольга Серова участникам форума.



Директор Открытого института русского русского языка и культуры имени профессора Е.А.Маймина, доктор филологических наук, профессор Аида Разумовскся так же поприветствовала всех участников и и организаторов форума: «Мы проводим форум, в котором за эти годы приняло участие более 500 человек. Это и студенты, и школьники, и рабочая молодежь, среди которых представители разных регионов и стран. За все время было представлено более 130 проектов, каждый из которых вызывал интерес, удивлял или восхищал тем, насколько создатели проекта были влюблены в темы, которые они выбрали. С каждым годом слава об этом фурме расходится, он заинтересовывает все больше молодых людей».





Форум направлен на сохранение и укрепление русского языка и русской культуры на территории Псковской области и соседних государств. В этом году программа форума как всегда обширна, а основные мероприятия традиционно пройдут в Пушкинских Горах. В рамках форума пройдет просветительская лекция «Год театра в России: проблемы и перспективы», состоятся мастер-классы по современному русскому языку и современной литературе, литературно-музыкальный вечер, посвященный 250-летию И.А. Крылова и вечер русского романса.



Важной частью Форума станет конкурсная программа, на которую уже подано более 20 проектов. По результатам конкурса создатели лучших социокультурных проектов будут награждены ценными подарками. Также участников ждут экскурсионные маршруты по усадьбам Михайловское и Тригорское, а также посещение Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина.