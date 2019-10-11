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Более 350 человек проверили свой уровень знания цифровой среды в ПсковГУ

Третий день на площадке ПсковГУ проходит Олимпиада «Цифровая Россия», организованная по инициативе Российского общества «Знание». Уже более 350 человек проверили свой уровень и потенциал в работе с цифровой средой - преподаватели, студенты, пенсионеры и жители города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

«При прохождении заданий столкнулась с новыми словами. Задания были различной сложности, наибольший интерес вызвали те, которые связанны с компьютерной безопасностью. Надеюсь, в следующем году выпадет шанс принять участие в таком мероприятии и проверить свои силы еще раз», - делится впечатлениями Людмила Васильева, обучающаяся по программе основы компьютерной грамотности.

Доцент кафедры управления административным правом Лариса Гальдикас отмечает, что вопросы оказались нелегкими. «Олимпиада интересная, она позволяет проверить свои знания в области цифровой экономики. Мой результат – продвинутый уровень, правда балл не очень высокий, есть к чему стремиться», - говорит участница.

Все участники Олимпиады получат в электронном виде индивидуальные сертификаты с указанием уровня знаний по указанным темам Олимпиады.

Поучаствовать в олимпиаде на площадках ПсковГУ можно до 18 октября включительно.

В Пскове в ПсковГУ тестирование проходит в корпусах:

площадь Ленина, 2 аудитория 65 и в

улица Льва Толстого, 4, корпус 1, аудитория 1А.

Жителей города Великие Луки приглашают филиал ПсковГУ по адресу: ул. Новослободская набережная, дом 24.

Время проведения: с 9.00 до 18.00.