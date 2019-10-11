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Преподаватели ПсковГУ оказались в числе победителей конкурса «Лучший лектор»

Преподаватели ПсковГУ оказались среди победителей и лауреатов конкурса «Лучший лектор», организованного Российским обществом «Знание», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова заняла 2 место с лекцией «Цифровая экономика: новая роль университетов». Лауреатами конкурса стали старший преподаватель кафедры менеджмента организации и управления инновациями Иван Войку с лекцией «Принципиальная схема бизнес-планирования» и доцент Лариса Стрикунова с лекцией «Предпочтения современного потребителя».

Эксперты оценивали актуальность лекции, социальную значимость и информативность темы, логику построения, оригинальность подачи и динамичность.

Всего в конкурсе принимало участие более 200 человек из разных регионов России, от Псковского государственного университета поступили заявки от 11 преподавателей.