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Наталья Ильина: Резиденты «Моглино» могут стать ключевыми фигурами в стратегии научно-технического развития региона

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина предложила руководству особой экономической зоны «Моглино» и региональным властям определить базовую для экономики Псковской области отрасль, а также инвестиционно-инновационную и социальную отрасли для того, чтобы ПсковГУ смог получить финансирование в рамках реализации двух стратегий - научно-технического и пространственного развития. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую идею она озвучила сегодня, 21 октября, на заседании наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино».

По словам Натальи Ильиной, в декабре постановлением правительства будет определен список из 80 университетов, которые смогут защитить свои проекты и получить статус вузов, которые обеспечивают кадровое и научно-техническое обеспечение базовых отраслей экономики и социальной сферы российских регионов. Этим учебным заведениям будут выделены средства на выполнение поставленных задач. Среди них может быть и ПсковГУ.

«Согласовать нужно будет три направления. Первое - это базовая отрасль, которая и обеспечивает в настоящее время, и будет обеспечивать в дальнейшем основные накопления региональной казны. Если говорить о нашем регионе, то это, наверное, сельское хозяйство или электротехнический кластер. Вторая составляющая в модели - это инвестиционно-инновационное направление. То есть сам регион в своей программе развития определяет отрасли или ключевых работодателей, которые в перспективе в экономику региона будут вкладывать достаточно большое количество средств: и налогов, и инвестиций. Третье направление в модели - социальный блок. Мы выбираем, какое социальное направление нам сейчас важно (например, педагогическое, или медицинские кадры), и прорабатываем его, начиная с ранней профориентации и заканчивая подготовкой кадров высшей квалификации», - пояснила Наталья Ильина.

Особо врио ректора остановилась на втором направлении – инвестиционно-инновационном, подчеркнув, что здесь активное участие может и должна принять особая экономическая зона «Моглино», тем более, что в плане развития ОЭЗ прописано создание учебного центра.

«То, что необходимо ОЭЗ "Моглино", мы можем завести в эту программу. Теоретически ключевыми фигурами в этом направлении могли бы стать ее резиденты. И в рамках этой работы мы можем создать в том числе и учебный центр. Однако определиться необходимо до конца года. Мы сейчас очень хорошо отработали по "Титан-Полимеру". У нас есть образовательные программы, которые мы сейчас лицензируем, "дорожные карты". У нас там все ясно и понятно. Если вы скажете, что это и есть то якорное направление, значит, мы продолжим работать по нему», - поделилась Наталья Ильина.

Кроме того, она отметила, что указанной программой предусмотрено создание инфраструктуры, покупка оборудования, ремонтные работы, обустройство совместных проектных зон. «Если это будет в "Моглино", то они должны будут безвозмездно передать это университету. Если мы создаем такой центр у себя, то вы сможете этим пользоваться в рамках договорных отношений»., - добавила врио ректора ПсковГУ.

И.о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Андрей Яковлев, в свою очередь, отметил, что у управляющей компании особой экономической зоны есть понимание, что помимо химико-промышленного кластера может возникнуть кластер деревообработки. «Сейчас как раз идет анализ и процесс выявления кадрового недостатка. Свои предложения мы обязательно озвучим», - пообещал он.