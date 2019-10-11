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Молодежный маршрут «Жемчужное ожерелье Святой Руси» презентуют в Пскове

25 октября в ПсковГУ при участии митрополита Тихона состоится презентация международного проекта по развитию молодежного культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси». Этот проект, реализуемый Смоленской епархией, направлен на развитие сотрудничества регионов России и Республики Беларусь через молодежный туризм, популяризацию духовного и историко-культурного наследия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Для участия в презентации приглашаются студенты и преподаватели, представители отраслевых органов государственной власти, общественных организаций, учреждений культуры и туризма.

Одним из ключевых мероприятий проекта является апробация молодежного маршрута «Жемчужное ожерелье Святой Руси», разработанного командой проекта. В ходе пилотного тура, который проходит с 21 по 27 октября, команда проекта посещает города Могилев, Витебск, Полоцк, Великий Новгород и Псков. В каждом из перечисленных городов проводятся презентации проекта и технологии разработки туристических кейсов городов силами студентов. Презентации проекта организуются на базе Белорусско-Российского университета (Могилев), Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Полоцкого государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого и Псковского государственного университета.

Дата проведения в Пскове: 25 октября в 12.30. Место проведения: главный корпус ПсковГУ (площадь Ленина, 2, актовый зал).