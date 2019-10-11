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ПсковГУ включается в реализацию проекта трансграничного сотрудничества «Рижская инициатива»

И. о. заведующего кафедрой фундаментальной медицины и биохимии медицинского факультета Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, доктор медицинских наук, профессор Евгения Случанко приняла участие в рабочем совещании Департамента Благосостояния Рижской думы в Риге (Латвия), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Командировка Евгении Случанко организована в рамках вовлечения ПсковГУ в проект «Рижская инициатива: общественное здоровье, здоровый туризм, социальная помощь и поддержка населения». Мероприятие проводилось при поддержке Рижской думы.

С приветственным словом перед участниками рабочего совещания выступила вице-мэр Риги Анна Владова. Модератором рабочего совещания и дискуссии круглого стола являлась директор департамента Благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

В дискуссии круглого стола приняли участие руководители отделов департамента Благосостояния Рижской думы, представители медицинских профессиональных сообществ и Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» (РФ) и профессорско-преподавательский состав Рижского университета им. Страдиня.

Профессор Случанко принимала участие в дискуссиях на тему общественного здоровья России и Латвии, репродуктивного здоровья и полового воспитания подростков, тенденций в сфере социальных услуг и социальной помощи для пожилых людей. Ей удалось определить основные стратегические направления в сотрудничестве по реализации инновационных трансграничных совместных проектов в сфере здравоохранения ПсковГУ и департамента Благосостояния Рижской думы.

«Уже намечены некоторые планы по вовлечению преподавателей и студентов в совместную с рижким департаментом Благосостояния деятельность», - отмечает профессор.

Евгения Случанко познакомилась с работой Рижского центра здоровья и 1-ой рижской больницы, являющейся лидером стационарного лечения с использованием новейших медицинских технологий.