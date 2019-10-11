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Эксперт ПсковГУ рассказал, как стать успешным фермером

«Я — фермер» — в последние годы эта фраза в России звучит все чаще. В глубинке все больше появляется тех, кто продал свои квартиры, оставил престижные профессии, сменив привычную городскую суету на сельскую жизнь. Только вот по-настоящему успешными становятся единицы: вместо молочных рек или званий «мясных королей» начинающие фермеры получают нулевой доход и теряют все. Заведующий кафедрой экономики ПсковГУ, профессор Михаил Николаев рассказал корреспонденту ТАСС, как достичь успеха в таком бизнесе, как фермерское хозяйство.

Эксперт ПсковГУ считает, что для неопытного агрария самому садиться за написание плана — это все равно что на корню завалить дело. Но даже если этот документ составит специалист, есть риск получить «медвежью услугу»: если предприниматель не работал на земле, он вряд ли сможет пошагово следовать плану.

«Один из наиболее сложных разделов бизнес-плана — это анализ ситуации в отрасли, прогноз ее развития. Для этого нужно знать состояние рынка. Я сомневаюсь, что новичок в агробизнесе может составить грамотный план и на его основе вести дела и дальше его эффективно реализовывать. Можно, конечно, нанять специалистов, они составят бизнес-план, но все равно реализовывать его нужно предпринимателю, он сам должен хорошо ориентироваться», — поясняет экономист.

Почему начинающим фермерам не стоит брать кредиты, можно ли стать успешным фермером на банкротстве неудачливого конкурента и поможет ли в аграрном бизнесе образование в этой сфере – читайте в статье Алексея Семёнова «Правила и антиправила для успешного фермера. Советы экономистов и успешных агробизнесменов».