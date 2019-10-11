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Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ

Для студентов финансово-экономического факультета Псковского Государственного университета в рамках Всероссийского Дня открытых дверей сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области организовали и провели обучающий семинар по налоговой грамотности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Заместитель начальника Инспекции Сергей Голубев рассказал об истории возникновения налоговой системы, структуре налоговых органов и налоговом законодательстве, значимости налоговых поступлений в бюджет государства, перечислил приоритетные направления во взаимоотношениях с налогоплательщиками. Студентов интересовали вопросы по существующим ставкам налогов, срокам уплаты, а также о порядке предоставления льгот, в случае если таковые имеются.

Более подробно Сергей Голубев обсудил со студентами последствия, которые могут наступить, если они примут участие в регистрации фиктивных компаний - так называемых «фирм-однодневок» и предостерег их от необдуманных шагов.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Инспекции Елена Ерина подробно рассказала об основных электронных налоговых сервисах и их развитии, о возможностях и преимуществах использования данных Интернет-ресурсов. Особое внимание студенческое сообщество проявило к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Присутствующие попросили подробно объяснить, как ориентироваться в Личном кабинете, узнать полную информацию об имеющемся имуществе, а также, как и каким образом подать то или иное заявление.

Студенты получили исчерпывающие ответы на все вопросы, а по окончанию мероприятия состоялось подключение желающих к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика».