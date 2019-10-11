Школьники города Пскова примут участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019»

7 ноября состоится ежегодное профориентационное мероприятие для школьников «Профессионалы будущего – 2019». На традиционной встрече ребята познакомятся с уже добившимися успехов в своей специальности людьми, которые поделятся с ними накопленным опытом, расскажут о становлении профессионального пути и особенностях своего ремесла, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.
На занятии выступят:
Кроме того, в программе мероприятия пройдет самопрезентация профессиональных учебных заведений, в которых можно обучиться данным специальностям, а организаторы расскажут, где в Пскове пройти бесплатное индивидуальное профориентационное тестирование.
Главная цель профориентационного занятия – помочь старшеклассникам в профессиональном самоопределении и показать, что важность и престижность профессии зависит не только от ее востребованности, но и желания самого человека реализоваться в данной сфере.
Мероприятие организует Псковский городской молодежный центр при поддержке Псковского государственного университета. Начало в 15:00, актовый зал ПсковГУ.