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Школьники города Пскова примут участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019»

7 ноября состоится ежегодное профориентационное мероприятие для школьников «Профессионалы будущего – 2019». На традиционной встрече ребята познакомятся с уже добившимися успехов в своей специальности людьми, которые поделятся с ними накопленным опытом, расскажут о становлении профессионального пути и особенностях своего ремесла, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

На занятии выступят:

Надежда Рагозина, кандидат медицинских наук, заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области,

Наталья Гапонова, управляющая службой питания Псковского государственного университета, старший преподаватель Российской международной академии туризма,

Михаил Пасько, индивидуальный предприниматель, соучредитель авторской кондитерской «Миша»,

Илья Казанцев, учитель общественных дисциплин МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»,

Наталья Михайлова, парикмахер-колорист, салон красоты «Шпилька».

Кроме того, в программе мероприятия пройдет самопрезентация профессиональных учебных заведений, в которых можно обучиться данным специальностям, а организаторы расскажут, где в Пскове пройти бесплатное индивидуальное профориентационное тестирование.

Главная цель профориентационного занятия – помочь старшеклассникам в профессиональном самоопределении и показать, что важность и престижность профессии зависит не только от ее востребованности, но и желания самого человека реализоваться в данной сфере.

Мероприятие организует Псковский городской молодежный центр при поддержке Псковского государственного университета. Начало в 15:00, актовый зал ПсковГУ.