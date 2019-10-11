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Студентка из Пскова поможет школьникам со всей России определиться с профессией

06.11.2019 11:09|ПсковКомментариев: 0

Студентка Псковского государственного университета Евгения Бардакова разрабатывает программу профессиональной ориентации школьников в рамках совместного проекта АНО «Россия - страна возможностей» и Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей», ее универсальная профориентационная программа для старшеклассников и абитуриентов будет содержать не только актуальные на сегодня типовые мероприятия, но и новые методики, способные помочь школьникам точнее определиться с профессией.

«Сегодня наблюдается нехватка кадров в стратегически важных для страны профессиях. Я выбрала кейс компании АО "Группа Кремний Эл" из-за интересной практико-ориентированной задачи – повысить привлекательность специальностей микроэлектронного направления. На первом этапе проведу анализ текущей ситуации при поступлении абитуриентов на схожие направления, а также опрос выпускников, студентов и учителей. Надеюсь увидеть растущую тенденцию среди выпускников поступать не только на экономистов и юристов, но и выбирать, казалось бы, сложные, но очень важные для страны направления», – отметила Евгения Бардакова.

Евгения – автор двух научных публикаций в журнале «Альманах мировой науки». Она считает, что профориентационная работа – необходимая часть воспитания.

«Профориентационная работа – важная составляющая нашего проекта. Мы проводили однодневные экскурсии-стажировки на ведущие предприятия страны для школьников и студентов первых курсов. Они помогли определиться с профессией десяткам тысяч участников. Рады, у нас появляется все больше единомышленников, в том числе и среди участников конкурса студенческих работ», – отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Подать заявку на кейс участники первой волны могут до 30 ноября. Авторы лучших решений будут приглашены на практику или стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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