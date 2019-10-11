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Студентки ПсковГУ прошли во второй этап конкурса «Магистры русского языка»

Студентка магистратуры ПсковГУ Виктория Делистоян и аспирант Мая Муратова прошли во второй этап конкурса «Магистры русского языка» - совместного проекта Россотрудничества и Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.

Во втором этапе конкурсантам предстоит выполнение тестовых заданий по диагностике уровня сформированности компетенций в области русского языка и методики преподавания русского языка как иностранного. Задания будут выполняться дистанционно, но под четким контролем. Оценивать результат будет профессиональное жюри под председательством доктора филологических наук, академика Виталия Костомарова.

«Второй этап конкурса предполагает выполнение тестовых заданий и видеопрезентацию фрагмента учебного занятия, которое также будет оценивать жюри», - рассказала Мая Муратова.

Победители конкурса получают возможность пройти практику в зарубежных центрах науки и культуры Россотрудничества и партнерских образовательных организациях в качестве стажеров-преподавателей русского языка как иностранного.