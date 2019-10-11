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Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО

Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров Северо-Западного федерального округа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ, такое решение было принято на очередном заседании Совета ректоров СЗФО, которое прошло на днях в Санкт-Петербургском государственном университете.

«Особое внимание на заседании представители университетов уделили этике в вузах, а также развитию добровольчества и волонтерства в студенческой среде», - добавили в пресс-службе.

Напомним, Совет сформирован из ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, куда входят более 70 ректоров государственных и аккредитованных негосударственных вузов. Совета ректоров взаимодействует с полномочными представителями Президента в федеральных округах, решает задачи развития образования, науки и культуры, активно участвует в социально-экономических прогнозах, научно-технических и инвестиционных программах, а также координирует работ высших учебных заведений по повышению качества высшего образования.