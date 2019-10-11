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Студенты ПсковГУ прошли независимую оценку качества подготовки обучающихся

11.11.2019 18:32|ПсковКомментариев: 0

В мероприятии приняли участие студенты института права, экономики и управления, обучающиеся по образовательным программам высшего образования «Юриспруденция» (25 человек) и «Экономика» (25 человек), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ. 

Студенты успешно прошли процедуру оценки уровня сформированности общекультурных компетенций: ОК-3 (Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности) и ОК-4 (Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности). По предварительным данным все студенты справились с вопросами тестов. На данном этапе идет обработка результатов. Окончательные результаты будут представлены после 25 ноября.

Мероприятие проводилось в форме компьютерного тестирования 5 и 6 ноября в соответствии с регламентом Рособрнадзора в компьютерных лабораториях университета.

Отметим, что ПсковГУ систематически участвует в мероприятиях, связанных с независимой оценкой качества подготовки обучающихся, но впервые принимает участие в мероприятии Рособрнадзора по совершенствованию и реализации модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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