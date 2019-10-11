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Инженерная олимпиада «Звезда»: первый этап отборочного тура прошел на площадке ПсковГУ

На базе ПсковГУ прошел отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по русскому языку. 47 обучающихся из 6-11 классов школ Пскова и области за 60 минут должны были дать ответы на 40 непростых вопросов олимпиадного задания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, участие в олимпиадах является для школьников хорошей возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится с 2015 года при поддержке Союза машиностроителей России и Государственной корпорации «Ростех». Основной целью олимпиады является развитие и стимулирование интереса обучающихся 6-11 классов к научно-познавательной деятельности.

Партнеры проведения олимпиады в ПсковГУ - Государственное управление образования Псковской области, Центр одаренных детей и юношества и Региональное отделение Союза машиностроителей России.

Напомним, впервые олимпиаду «Звезда» в Псковской области провели в прошлом году. На площадке ПсковГУ учащиеся 10-х и 11-х классов пробовали свои силы в направлении естественных наук.

25 ноября состоится второй этап олимпиады – по истории.