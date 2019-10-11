Эксперт из МГПУ научил псковских студентов вести уроки современно

Заведующий лабораторией проектирования деятельностного содержания Института системных проектов Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук, доцент Владимир Львовский провел для студентов ПсковГУ мастер-класс по подготовке к очному этапу олимпиады «Я-профессионал» по педагогическому направлению, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.
В этом году участвовать в Олимпиаде по педагогическому направлению решились около 60 студентов института образования и социальных наук, института математического моделирования и игропрактики, а также института гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Сначала студентов ждет заочный отборочный тур. В финале регионального этапа участникам предстоит показать «образцовое» учебное занятие со студентами первого курса. В течение 15-20 минут финалист должен будет продемонстрировать своё педагогическое мастерство.
Тому, на что стоит обратить внимание при проектировании модельного урока, и было посвящено занятие с Владимиром Львовским.
«Какие формы работы вы выберете, как организуете пространство, насколько обучающиеся включатся в процесс работы, и какова степень активности учеников - все это существенно, – отметил спикер. – Лучше всего модельное занятие строить на активных формах работы».
По мнению Владимира Львовского, самая главная и трудная часть модельного урока - его начало.
«Нескольких минут достаточно, чтобы понять общую картину урока. Эксперты, как правило, начинают выставлять оценки уже с первых слов, которые произносит учитель, - говорит он. - Менять мнение экспертов труднее, чем сразу сформировать нужное впечатление, поэтому сразу нужно "взять внимание". Обратите внимание на то, как работает ваше тело, голос, какой вы выстраиваете стиль общения с учениками».
Эксперт уверен - уроки могут быть и должны быть разными. Но модельный урок - это своего рода шоу, где молодой педагог должен показать максимум своего потенциала.
«Не менее важно то, насколько урок современный, неожиданный, крутой и нацеленный на развитие ребенка. Чем дальше это «шоу» уходит от традиционного урока, тем интереснее. И для этого не обязательно использовать современные технологии», - подчеркнул он.
В группах студенты проектировали модельные уроки, а затем тестировали и обсуждали их. «Корнем зла» Владимир Львовский назвал утверждение традиционной педагогики о том, что цель ученика и цель учителя - это одно и то же.
«Нужно сходу преодолеть эту проблему, которая сейчас практически выкинула традиционное обучение со сцены, - утверждает спикер. – Нужно поставить такую задачу, которую трудно решить, и ученик не должен догадываться, что произойдет через 15 минут урока. Интересно на уроке будет только тогда, когда учитель сможет развести в разные стороны задачу и то, что в результате решения этой задачи получится».
Каждая группа представила урок по своей специальности, выслушав мнение коллег-студентов и эксперта. Молодые педагоги отметили, что теперь им будет гораздо проще не только подготовиться к очному этапу олимпиады, но и готовить уроки в рамках педагогической практики и дальнейшей работы.