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Состоялся отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

На базе Псковского государственного университета состоялся отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по русскому языку. 47 обучающихся из 6-11 классов школ Пскова и области за 60 минут ответили на 40 непростых вопросов олимпиадного задания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, 21 ноября состоится олимпиада «Звезда» по истории. Всех заинтересованных ждем в ПсковГУ. Участие в олимпиадах является для школьников хорошей возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Отметим, что многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится в Пскове совместными усилиями Псковского регионального отделения «Союза машиностроителей России», куратором которого является Александр Козловский, и Псковский Государственного университета, который выступает в качестве официальной площадки проведения олимпиады.