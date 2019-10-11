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Псковские библиотекари договорились со студентами ПсковГУ совместно популяризировать объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной прошло открытое занятие для студентов Псковского государственного университета «Работа журналиста с первоисточниками в библиотеках и архивах» в рамках просветительской программы «Студент 21», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Сотрудники библиотеки провели для первокурсников отделения связей с общественностью и журналистики факультета русской филологии и иностранных языков экскурсию по своему книгохранилищу, показали редкие издания и сборники документов, объяснили, как пользоваться каталогом, абонементом и читальным залом, а также бесплатно читать книги с электронных агрегаторов, с которыми сотрудничает Централизованная библиотечная система Пскова.

Студенты узнали, как самые известные псковские журналисты пользуются библиотечными фондами и на основании найденных в архивах и книгохранилищах материалов пишут свои книги. Кроме того, молодые люди заинтересовались проводимыми в библиотеке мероприятиями и выяснили, как приобрести библиотечный абонемент, если нет постоянной псковской прописки.

В итоге библиотекари договорились со студентами ПсковГУ в следующем году реализовать совместный проект по популяризации псковских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Библиотека на Конной планирует каждый месяц проводить презентацию одного из десяти псковских памятников ЮНЕСКО, а студенты ПсковГУ обещали придумать, как это лучше сделать, чтобы получалось не скучно.

Возможно, это будет серия видеороликов, в которых студенты смогут продемонстрировать не только умение работать с первоисточниками, но и возможности современных мультимедиа, а также новейшие журналистские форматы и технологии.