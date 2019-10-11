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Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO

Студенты Псковского государственного университета примут участие в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO. Соревнования пройдут в ночь с субботы на воскресенье, 23-24 ноября, на территории Центра науки и спорта «Без предела», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Начало состязаний - в 22:00.

На турнир выйдут 8 команд по 5 человек (по 4 команды на каждую дисциплину). По одному из обязательных условий состязаний, все члены команды должны быть старше 18 лет, состоять в профсоюзе студентов и быть студентами Псковского государственного университета на очной или заочной форме (не находиться в академическом отпуске).

Команды-финалисты уже прошли отборочный удаленный этап.

Организаторами соревнований выступает Федерация киберспорта Псковской области при поддержке профкома студентов ПсковГУ и Центра науки и спорта «Без предела».