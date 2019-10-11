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Три бесплатных семинара пройдут в декабре на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ

Три бесплатных семинара проведет в декабре кафедра психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, 6 декабря в 16.00 состоится семинар-тренинг для старшеклассников «Soft Skills: компетенции XXI века». Ведущие: студенты 4 курса направления «Психология».

Принято считать, что без знаний в профессии ничего нельзя добиться. Однако, большое значение имеют и «Soft Skills»! Это такие «гибкие навыки» и общие способности, которые помогают человеку во многих глобальных ситуациях. Хороший специалист, чтобы достичь успехов на работе, должен не только качественно выполнять свои конкретные обязанности, но и уметь показать себя. Или, например, большинство высоких должностей предполагает определённое управление над подчиненными и проектами. Чтобы хорошо и качественно выполнять свои обязанности будет мало одних лишь знаний, вместе с ними пригодятся лидерские навыки, навыки самопрезентации и навыки коммуникации. На тренинге «Soft Skills» старшеклассники смогут познакомиться с их наибольшей частью и убедиться на личном примере, как они облегчают выполнение тех или иных задач.

16 декабря в 18.00 пройдет семинар для родителей «Выбор профессии в современном мире: проблемы и решения». Ведущие: магистранты 1 курса направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» В. Нотченко и М. Черенкова.

20 декабря в 18.00 родители приглашаются на семинар «Причины детской агрессивности. Что делать родителям?». Ведущие: магистранты 1 курса направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» К. Дроздова, Е. Крючкова и А. Ачелдыева.



Все мероприятия будут проходить по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.



Записаться на семинары можно по ссылке https://forms.gle/HcwoiccKtpni13TM9. В случае, если вы хотите посетить несколько мероприятий, вам необходимо заполнить данную форму на каждое мероприятие отдельно.